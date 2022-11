Dutch expertise can benefit Swedish cities

Today is the Day of the Entrepreneur! In honor of this day we sat down to interview Gijs van der Poel, a Dutchman who has his own company in the Netherlands. Having lived in Sweden before, Gijs will be moving to Sweden to start his business in Malmö in the near future. In the following interview (in Dutch) Gijs tells about his experiences as an entrepreneur, tips on starting your own company, and of course: why Sweden? Be inspired!

Op de Dag van de Ondernemer, een initiatief van MKB Nederland, bedanken we ondernemers voor hun lef en doorzettingsvermogen en vieren we het ondernemerschap. Ondernemers zijn immers van ongekende waarde voor ons land: banen creëren, groei, welvaart, creativiteit en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen – zowel in Nederland als in het buitenland. Zo ook in Zweden, een voorloper wat betreft duurzaamheid en innovatie, met een ijzersterke startup-cultuur. In Zweden liggen dus enorm veel kansen voor Nederlandse ondernemers, omdat Zweden ook veel te leren heeft van Nederland. Dit is bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, circulaire economie en de energietransitie. Gijs van der Poel, eigenaar van bureau GIJS, wil na 2.5 jaar de stap maken om in Zweden zijn expertise op het gebied van urban analytics, duurzaamheid en mobiliteit aan te bieden.

Image: © Gijs van der Poel Wie is Gijs? Gijs heeft een brede maatschappelijke interesse en is van huis uit mobiliteitsplanoloog. Met zijn onderzoeksmaster Ruimtelijke Economie aan de Universiteit van Lund in Zweden leerde hij ruimtelijke en innovatieve vraagstukken te analyseren, modelleren en presenteren. Nadat hij aan de slag ging bij adviesbureau Over Morgen als adviseur duurzame mobiliteit tien jaar geleden begon hij al snel zijn eerste project in het begin van de energietransitie op het gebied van laadpalen. Gijs hielp mee met het bouwen van netwerken voor het opladen van elektrische auto’s, de transitie naar elektrische bussen, deelauto’s en bovenal modelmatig voorspellen.

Wat is bureau GIJS en hoe heb je het concept bedacht?

Gijs wilde al een tijd voor zichzelf beginnen met vrijheid om aan zijn eigen projecten te werken en het begin van de pandemie was zijn tipping point. Drie weken na het begin van de eerste lockdown was Gijs ZZP’er. Bureau GIJS rekent steden door, bijvoorbeeld met vraagstukken over elektrisch vervoer in West-Nederland, laadpunten, auto’s en hier bijbehorende modellen voor maken. Het precieze concept? Dat is Gijs nog niet helemaal duidelijk, want dit was de afgelopen 2.5 jaar in Nederland niet echt nodig. Zijn klanten wisten met bepaalde vraagstukken, “daar moet je Gijs voor hebben!”. Nu hij bezig is met zijn emigratie naar Zweden is hij erachter gekomen dat het zo niet in Zweden werkt.

Wat heeft je verrast tijdens het startproces van je bedrijf?

Ondanks dat Gijs veel advies had ingewonnen van andere ondernemers, moet je vooral ook veel dingen zelf ervaren. Zo gaf iemand hem het advies dat je nooit weet ‘hoe een koe een haas vangt’, hoe je je klanten ontmoet. Ondanks een goed klantengesprek kan het altijd lastminute uit elkaar vallen, en andersom. Gijs besefte daarom ook dat het begin van een bedrijf je geduld enorm op de proef kan stellen. Zijn advies? Ondanks dat zijn werk, waar hij met analyses onzekerheid probeert weg te nemen, precies het tegenovergestelde is, probeer van alles uit, en kijk of het lukt! Daarnaast is het in het begin moeilijk om echt ‘uit’ te staan en dingen te laten voor wat ze zijn. Als er veel werk is, is het lastig om nee te zeggen, omdat je je klanten tevreden wil houden.

Waarom Zweden?

Gijs wilde altijd al terug naar Zweden, maar het collectieve vervelen tijdens de pandemie was de aanleiding voor een zoektocht op de Zweedse Funda. Door naast zijn master in Lund te werken had Gijs de Zweedse werkcultuur al met eigen ogen ervaren. Gijs en zijn partner vinden Zweden een empatisch, prettig land, waar het Nederlandse indvidualisme minder heerst. Dit is terug te zien in de bedrijfscultuur, waar bedrijven uitgebreid de tijd nemen om elkaar te leren kennen voordat ze zaken doen. “Ondanks dat Nederlanders wel ‘polderen’, zijn bedrijven enorm gestructureerd en werken met een doel, inclusief agenda. In Zweden is dit anders: er wordt tijd ingepland om te zitten met fika, een koffie/thee moment met iets lekkers, om vervolgens na uitgebreid overleg besluiten te nemen.” Daarnaast ziet Gijs in zijn werkgebied dat problemen met de energietransitie die 10 jaar geleden in Nederland opspeelden, nu pas in Zweden een probleem vormen, bijvoorbeeld met netcongestie en laadpalen. De kennis die in die tijd is verzameld in Nederland is dus enorm waardevol voor Zweden.

Tip voor bedrijven die werkzaam willen worden in Zweden?

Gijs geeft als tip om bewust te zijn dat het cultuurverschil niet groot lijkt, maar dat dat het wel is. De omgangsvorm en de manier hoe Zweden zaken doen ten opzichte van Nederlanders is anders.

Hoe zie je jouw toekomst als ondernemer in Zweden?

“Ik hoop dat ik over een paar jaar een klein adviesbureau heb in Malmö. Zowel in Zweden, maar het liefst ook daarbuiten, wil ik steden helpen om een stukje mooier te worden en een clubje te vormen dat mee wil rekenen aan de toekomst”.