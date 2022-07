Nederlandse ambassade organiseert pop-up events in Straatsburg en Frankfurt

De consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Luxemburg organiseert binnenkort 2 pop-up events voor de aanvraag van een Nederlands paspoort en/of Identiteitskaart.

Straatsburg van 26 september tot en met 30 september 2022

Frankfurt van 07 november tot en met 11 november 2022

Informatie over het indienen van de aanvragen kunt u vinden op Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Luxemburg woont | Nederland Wereldwijd

Voor een afspraak in Straatsburg of Frankfurt kiest u bij stap 3 voor ‘bekijk of u een aanvraag kunt indienen in de buurt’.

Let op dat deze aanvragen extra kosten met zich mee brengen. Consulaire tarieven in Luxemburg | Nederland Wereldwijd