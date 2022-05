Meibrief aan de Nederlandse gemeenschap in China

Op 20 mei 2022 verstuurde de Nederlandse ambassadeur in Peking, Wim Geerts, de onderstaande brief aan de Nederlandse gemeenschap in China.

Beste Nederlanders in China,

In mijn vorige brief informeerde ik u over de COVID-19 situatie in China. In Shanghai en in andere delen van China is sindsdien het dagelijkse aantal nieuwe COVID-19-gevallen afgenomen en men hoopt dat hierdoor de situatie snel verbetert. Momenteel hebben velen nog te maken met zeer strenge (lockdown)maatregelen.

De toename van het aantal COVID-19-besmettingen in Beijing heeft tot een verscherping van de maatregelen geleid. Zo worden mensen in de districten Chaoyang, Fangshan, Shunyi en Fengtai opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. De maatregelen worden zeer regelmatig aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, en worden onder andere gepubliceerd op de website van de lokale overheid in Beijing.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor evenementen die wij vanuit het Nederlandse diplomatieke netwerk in China organiseren. Evenementen in het kader van het jubileum van 50 jaar diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau tussen Nederland en China kunnen bijvoorbeeld in Beijing en Shanghai momenteel helaas geen doorgang vinden en zullen worden verplaatst naar later dit jaar.

Ook wij geven gehoor aan de oproep van de lokale overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. In de praktijk betekent dit dat wij als ambassade open zijn, maar met een beperkte fysieke bezetting werken. Onze consulaire afdeling is gewoon open en staat zoals altijd voor u klaar.

In deze onzekere tijden begrijpen we dat u vragen of zorgen heeft. Schroom niet om ons deze vragen te stellen of uw zorgen met ons te delen. Op deze manier krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft binnen de Nederlandse gemeenschap en kunnen we u - waar mogelijk- beter en gerichter van dienst zijn. De ambassade in Beijing is direct te bereiken via pek-ca@minbuza.nl, en 24 uur per dag op het telefoonnummer +31 247 247 247.

Als u van plan bent om binnenkort naar Nederland te reizen is het van belang uzelf goed te laten informeren over alle reisbeperkingen, zowel voorafgaand aan de reis naar Nederland als voorafgaand aan een eventuele terugkeer naar China. De meest actuele vereisten wanneer u terugreist naar China kunt u vinden op de website van de Chinese ambassade in Den Haag. Om goed op de hoogte te blijven, raden we u ook aan regelmatig de checklist Nederland inreizen tijdens COVID-19 en het reisadvies voor China te raadplegen.

Mocht u deze zomer in Nederland zijn, dan kunt u overwegen om u te laten vaccineren tegen COVID-19 of een boostervaccinatie te laten zetten; daarvoor heeft u een Nederlands paspoort en een BSN nummer nodig. U kunt in principe op elke GGD-priklocatie in Nederland terecht. Meer informatie over vaccineren en priklocaties waar u zonder afspraak terecht kunt, vindt u op www.prikkenzonderafspraak.nl.

Ik sluit graag af met een positieve noot: vanaf heden hoeft u voor een activeringscode voor uw DigiD niet meer naar een DigiD-balie af te reizen. Na een succesvolle pilot is het nu mogelijk om een DigiD-activeringscode te ontvangen door te videobellen met Nederland Wereldwijd. Voor het ontvangen van uw activeringscode maakt u een afspraak via het online afsprakensysteem.

Ik wens u en uw dierbaren graag een fijne zomer toe. Zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Wim Geerts

Ambassadeur