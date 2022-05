Meibrief aan de Nederlandse gemeenschap in Mongolië

Op 11 mei 2022 verstuurde de Nederlandse ambassadeur in Peking, Wim Geerts, de onderstaande brief aan de Nederlandse gemeenschap in Mongolië.



11 mei 2022

Beste Nederlanders in Mongolië,

In mijn vorige brief heb ik u een update gegeven met betrekking tot reizen naar Nederland, vaccinaties en onze hulpverlening in Mongolië. In deze brief wil ik graag onze nieuwe Honorair Consul, mevrouw Delgermaa Byambasuren, bij u introduceren.

Mevrouw Delgermaa Byambasuren is eerder vandaag in een digitale ceremonie formeel benoemd als de Honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden in Mongolië. Haar benoeming is door ZM Koning Willem-Alexander en de President van Mongolië bekrachtigd. Mevrouw Delgermaa is intussen met haar werkzaamheden als Honorair Consul (HC) in Ulaanbaatar gestart.

De HC is een waardevol lid van ons Nederlandse ambassadenetwerk. Samen met de ambassadestaf in China helpt de HC in Mongolië Nederlandse burgers in nood. De HC biedt consulaire, economische en culturele hulp en ondersteunt Nederlanders in geval van natuurrampen, noodtoestanden of evacuaties. Daarmee draagt de HC bij aan het veiliger en welvarender maken van het Koninkrijk der Nederlanden wereldwijd.

Mevrouw Delgermaa Byambasuren is tevens ondernemer in Ulaanbaatar, heeft een goed netwerk en spreekt Mongools, Engels en Frans. Mevrouw Delgermaa Byambasuren is bereikbaar op het telefoonnummer +976 99092836 en per e-mail via delgerbyambasuren@gmail.com.

Graag wens ik onze nieuwe Honorair Consul een voorspoedige uitvoering van haar werkzaamheden toe.

Vriendelijke groet,

Wim Geerts

Ambassadeur