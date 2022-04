Brief aan de Nederlandse gemeenschap in China, april 2022

Op 13 april 2022 verstuurde de Nederlandse ambassadeur in Beijing, Wim Geerts, de onderstaande brief aan de Nederlandse gemeenschap in China.

In mijn vorige brief heb ik u geïnformeerd over de bijeenkomsten rond de Olympische en Paralympische Spelen in Beijing. Die zijn intussen voorbij en we zijn natuurlijk erg trots op de Nederlandse atleten en hun topprestaties. Sindsdien is de wereld helaas flink veranderd. Rusland is een oorlog gestart tegen Oekraïne die al zeven weken duurt en waarvan het einde nog niet in zicht is. In China heeft de omikronvariant van covid-19 de kop opgestoken. Ik wil u in deze brief graag informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot corona.

In Nederland hebben veel mensen het normale dagelijkse leven intussen weer hervat. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is de afgelopen week gedaald. Ook het aantal nieuwe positief geteste personen zoals gemeld door het RIVM is verder gedaald. Tegelijkertijd is er het besef dat de mogelijkheid bestaat dat we in Nederland toch weer te maken krijgen met nieuwe oplevingen. Corona blijft onder ons. Daarom is een langetermijnstrategie ontwikkeld om te kunnen leven met het virus. Deze langetermijnstrategie bereidt Nederland voor op verschillende scenario’s en houdt rekening met het feit dat corona een breed maatschappelijk vraagstuk is.

Het meest in het oog springend in China is de huidige lockdown van Shanghai. De beelden van verlaten straten doen ons terugdenken aan de begintijd van covid-19. De Chinese overheid is vastbesloten om het zero-covid beleid in stand te houden. We hebben beelden gezien die bij u en mij tot grote zorgen leidden, zoals het scheiden van kinderen en ouders bij positieve testuitslagen. Ik kan u vertellen dat wij, in Europees verband, de Chinese autoriteiten nadrukkelijk hebben verzocht om in deze crisis ook aan het geestelijke welzijn van de inwoners van Shanghai te denken en om in ieder geval altijd een ouder bij een kind te laten zijn in geval van gedwongen opname. Verder vragen we de Chinese autoriteiten meer vluchten tussen Shanghai en Europa te laten vliegen om zo Europeanen in de gelegenheid te stellen desgewenst terug te keren.

Schroom niet ons te benaderen, zeker als u zich in een situatie bevindt waarin u van uw kind(eren) wordt gescheiden. Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft binnen de Nederlandse gemeenschap in China en kunnen we u - waar mogelijk - beter en gerichter van dienst zijn. We zijn direct te bereiken in Beijing via pek-ca@minbuza.nl, tijdens kantooruren via +86 10 853 220 200 en 24/7 via +31 247 247 247. We staan voor u klaar.

Het blijft van belang uzelf goed te laten informeren over alle reisbeperkingen en contact op te nemen met de Chinese ambassade in Den Haag als u naar Nederland gaat en weer terug wilt komen naar China. Om goed op de hoogte te blijven, raden we u aan regelmatig het reisadvies voor China en de Checklist Nederland inreizen tijdens corona te checken.

Graag wens ik u en uw dierbaren – ondanks alles – een fijne lente toe, zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen, en blijf gezond.

Vriendelijke groet,

Wim Geerts

Ambassadeur