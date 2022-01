Webinarserie: schijnwerper op Maleisië

Ben jij een ondernemer en wil je meer weten over zakendoen in Maleisië? In vier losstaande sessies leer je welke kansen er voor jouw onderneming zijn in deze groeimarkt, kun je vragen stellen over zaken als douanevereisten en gaan we in op wat je nodig hebt bij het opzetten van een bedrijf in Maleisië. Schrijf je dus snel via de links hieronder.

17-02, 09.00-09.45: Business Opportunities in Malaysia

08-03, 09.00-10.00: Setting up a Business in Malaysia

15-03, 09.00-09.30: Covid-19 Outlook and Business Travel to Malaysia

05-04, 10.00-11.00: Customs regulations in Malaysia

Ben jij benieuwd naar zakenkansen in het buitenland? Grote kans dat Maleisië precies heeft wat jij zoekt. Maleisië heeft namelijk veel te bieden aan Nederlandse ondernemers. Deze centraal gelegen hub in Zuidoost-Azië biedt een aantrekkelijke combinatie van goede infrastructuur met verbinding naar de rest van de regio, een hoog opgeleide Engelssprekende bevolking en een toegankelijk zakenklimaat. Zo scoort Maleisië de 12e plaats op de Ease of Doing Business wereldranglijst van de Wereldbank. Groeisectoren zoals landbouw, watertechnologie en digitalisering bieden volop kansen voor wie verder durft te kijken.

De banden tussen Nederland en Maleisië zijn sterk. Er zijn ruim 150 Nederlandse bedrijven actief en Nederland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste handels- en investeringspartners vanuit de EU. Door vrijhandelsverdragen in Azië wordt het ook steeds makkelijker om zaken te doen in de rest van de regio. Daarbij stelt de Maleisische overheid informatie en ondersteuning beschikbaar om buitenlandse bedrijven aan te trekken.

Om je meer inzicht te geven in de mogelijkheden organiseert de Nederlandse ambassade een serie webinars over zakelijke kansen in Maleisië. In vier praktische, to-the-point sessies laten we experts aan het woord over de kansen en obstakels die je als ondernemer tegenkomt. We lopen langs de meest veelbelovende sectoren en geven je inzicht in de impact van de huidige Corona epidemie op de lokale markt. Daarnaast bespreken we in aparte sessies hoe de douane werkt en hoe je een onderneming opzet in Maleisië. In elke sessie is er uiteraard ruimte voor jouw vragen.

