Vanaf 22 december 2021 gelden nieuwe regels voor reizigers naar Nederland van buiten de EU/Schengen.

ALLE reizigers vanaf 12 jaar uit landen buiten de EU/Schengen mogen alleen naar Nederland reizen als ze een negatieve testuitslag bij zich hebben. Het testbewijs is van een NAAT/PCR-test van maximaal 48 uur oud voor vertrek of een antigentest van maximaal 24 uur oud voor vertrek. Dat geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Meer informatie hier.

From 22 December 2021 there are new travel requirements for travellers to the Netherlands from outside the EU/Schengen area.

ALL travellers from the age of 12 years from outside the EU/Schengen need to provide a negative COVID-19 test result for travel to the Netherlands. This needs to be a NAAT/PCR-test with sample taken a maximum 48 hours before departure or an antigen test with sample taken a maximum 24 hours before departure. This includes travellers with proof of vaccination or recovery.

