Decemberbrief aan de Nederlandse gemeenschap in China

Op 10 december 2021 verstuurde de Nederlandse ambassadeur in Peking, Wim Geerts, de onderstaande brief aan de Nederlandse gemeenschap in China.

Beste Nederlanders in China,

In mijn vorige brief heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zomer met betrekking tot reizen naar Nederland en vaccins voor Nederlanders in het buitenland. Ik wil u met deze brief een update hierover geven, informatie verschaffen over het nieuwe contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken en vooruitblikken op de Olympische Winterspelen en Paralympische Spelen.

De COVID-19 situatie in Nederland is helaas nog niet stabiel. De situatie deze week houdt in: gemiddeld 54 dagelijkse intensive-care opnames, 313 ziekenhuisopnames en 21.753 positief geteste mensen. Er zijn nieuwe maatregelen ingesteld die gelden tot in ieder geval 19 december. De vaccinatiegraad ligt inmiddels op 85.2% en Nederland is begonnen met de boostervaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. Inzet is dat elke Nederlander in de zevende maand na zijn/haar laatste coronavaccin een boosterprik krijgt. De coronareispas verliest na negen maanden zijn geldigheid. Verder is tot nu toe bij 36 mensen in Nederland de omikron-variant aangetroffen. Alle extra maatregelen – vluchtverbod, testverplichting voor vertrek, quarantaineplicht, nabellen en controle – zijn gericht op het vertragen van de nieuwe variant en er zicht op te houden.

Op het vasteland van China is de omikron-variant vooralsnog niet aangetroffen. China houdt vast aan een dynamisch zero-covid beleid met preventieve en controlemaatregelen. Additionele maatregelen kunnen in dit stadium dan ook niet worden uitgesloten. De vaccinatiegraad in China ligt op dit moment op 91,6% van de totale bevolking en de overheid is begonnen met boostervaccinaties.

De start van de Olympische Winterspelen en Paralympische Spelen komt snel naderbij. Nog een kleine twee maanden en het is zover. De eerste sporters zijn inmiddels definitief geselecteerd en de Nederlandse ploeg groeit gestaag. Net als u waarschijnlijk hoop ik dat het voor Nederlanders in China mogelijk zal zijn de Spelen bij te wonen en onze sporters aan te moedigen in hun jacht op eremetaal. Tot op heden is het echter nog niet duidelijk in welke mate de wedstrijden voor het publiek toegankelijk zullen zijn. De Nederlandse ambassade zal voor de Nederlanders in China en hun partners geopend zijn voor de openingsceremonie en de langebaan- en shorttrackwedstrijden om deze met elkaar te kunnen bekijken als de lokale coronamaatregelen het toelaten. Ik zal u dichter op de Spelen via de distributiekanalen van deze brief nader informeren.

Als u en de uwen van plan zijn naar Nederland af te reizen deze winter, wil ik u op het hart drukken om uzelf goed te laten informeren over alle reisbeperkingen en contact op te nemen met de Chinese ambassade in Den Haag om uw terugkomst te garanderen.

Om goed op de hoogte te blijven raden we u aan regelmatig het reisadvies voor China en de Checklist Nederland inreizen tijdens corona te checken. De overheid is bezig om de dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland uit te breiden en te verbeteren. Sinds 1 november is de naam 24/7 Contactcenter veranderd in de naam Nederland Wereldwijd. Nu kunnen Nederlanders die wonen, studeren, reizen, stage lopen of werken in het buitenland voor alle overheidsproducten terecht op www.NederlandWereldwijd.nl. Alles op één plek!

Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de ambassade en de consulaten-generaal als u vragen heeft. Wij staan voor u klaar. We zijn direct te bereiken via pek-ca@minbuza.nl.

Ik wens u fijne feestdagen, zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen, en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Wim Geerts

Ambassadeur