Decemberbrief aan de Nederlandse gemeenschap in Mongolië

Op 10 december 2021 verstuurde de Nederlandse ambassadeur in Peking, Wim Geerts, de onderstaande brief aan de Nederlandse gemeenschap in Mongolië.

10 december 2021

Beste Nederlanders in Mongolië,

In mijn vorige brief heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zomer met betrekking tot reizen naar Nederland en vaccins voor Nederlanders in het buitenland. Ik wil u met deze brief een update hierover geven en informatie verschaffen over het nieuwe contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De COVID-19 situatie in Nederland is helaas nog niet stabiel. De situatie deze week houdt in: gemiddeld 54 dagelijkse intensive-care opnames, 313 ziekenhuisopnames en 21.753 positief geteste mensen. Er zijn nieuwe maatregelen ingesteld die gelden tot in ieder geval 19 december. De vaccinatiegraad ligt inmiddels op 85.2% en Nederland is begonnen met de boostervaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. Verder is tot nu toe bij 36 mensen in Nederland de omikron-variant aangetroffen. Alle extra maatregelen – vluchtverbod, testverplichting voor vertrek, quarantaineplicht, nabellen en controle – zijn gericht op het vertragen van de nieuwe variant en er zicht op te houden.

In Mongolië lijkt de omikron-variant nog niet te zijn aangetroffen. Wel heeft Mongolië sinds 27 november jl. extra reisrestricties ingesteld voor buitenlandse reizigers die de afgelopen 14 dagen in Zuid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibië, Zambia, Angola, Malawi, Mozambique of Zimbabwe zijn geweest. Voor buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning in Mongolië geldt het inreisverbod niet, maar is wel een quarantaineplicht van tien dagen ingesteld. Wat betreft boostervaccinaties waren er op 6 december al bijna 750.000 toegediend in Mongolië.

Vanwege COVID blijft het onmogelijk om voor verlenging van paspoorten naar de Nederlandse ambassade in Peking te reizen. Ook kunnen wij niet naar Ulaanbaatar reizen met ons mobiele aanvraagstation. Dit betekent dat als het paspoort van u of dat van uw mede-gezinsleden het einde van geldigheid nadert, u hiervoor naar Nederland dient te reizen. Dit is een hele onderneming, hiervan ben ik mij bewust, maar helaas is er geen andere mogelijkheid. Belangrijk is om niet tot het laatste moment van de geldigheid te wachten.

Als u en de uwen van plan zijn om naar Nederland af te reizen deze winter, raad ik u aan in contact te blijven met de ambassade van Mongolië in Brussel om uw terugkomst te garanderen.

Om goed op de hoogte te blijven raden we u aan regelmatig het reisadvies voor Mongolië en de Checklist Nederland inreizen tijdens corona te bekijken. Voor Nederlanders in het buitenland is de overheid bezig om de dienstverlening te vergroten en verbeteren. Sinds 1 november is de naam 24/7 Contactcenter veranderd in de naam Nederland Wereldwijd. Nu kunnen Nederlanders die wonen, studeren, reizen, stage lopen of werken in het buitenland voor alle overheidsproducten terecht op www.NederlandWereldwijd.nl. Alles op één plek!

Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de ambassade als u vragen heeft. We zijn onder meer te bereiken via PEK-CA@minbuza.nl. Wij staan voor u klaar.

Ik wens u fijne feestdagen, zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Wim Geerts

Ambassadeur