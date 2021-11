Vacature in Toronto: (senior) medewerker Pers- en Culturele Zaken

(no translation of this vacancy announcement will be provided because the position has a Dutch language requirement)

In verband met zwangerschaps/ouderschapsverlof is het Consulaat Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Toronto/Canada op zoek naar een (senior) medewerker Pers- en Culturele Zaken op de Economische Afdeling (EA) voor 37,5 uur per week (fulltime) voor de periode januari-december 2022.