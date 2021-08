Herdenking 76 Jaar Einde van De Tweede Wereldoorlog In Zuid-Oost Azië

BEKENDMAKING Aan de Nederlandse gemeenschap in Indonesië.

Zondag 15 augustus wordt op de Nederlandse Erevelden Menteng Pulo in Jakarta en Kembang Kuning in Surabaya het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië herdacht, 76 jaar geleden.

Namens het Koninkrijk der Nederlanden, het Ministerie van Defensie, het Veteranen platform en de Oorlogsgravenstichting worden om 11:00 uur kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld.

Net zoals vorig jaar zal, door de pandemie gedwongen, slechts op zeer beperkte wijze aandacht kunnen worden geschonken aan deze herdenking.

Naar verwachting zijn beide erevelden op 15 augustus geopend en dan bent u, met inachtneming van de geldende corona-maatregelen, welkom om aanwezig te zijn.

Wij hopen dat we de dodenherdenking op 4 mei 2022 en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië weer op de gebruikelijke wijze kunnen herdenken.

De Defensie attaché

Kapitein ter zee Cor Kuiper