Dodenherdenking 4 Mei 2021

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers, militairen en burgers, die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties daarna.

Ook in Indonesië zullen we hier bij stilstaan. Zij die zijn gevallen mogen niet worden vergeten. De herdenking zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei om 09:00 uur op de erevelden Menteng Pulo in Jakarta en Kembang Kuning in Surabaya.

Noodgedwongen door het corona virus zal de herdenking, net als in 2020, anders zijn dan voorgaande jaren. De erevelden zijn beperkt geopend voor bezoekers en u kunt de kranslegging bijwonen met inachtneming van de Covid-19 voorschriften. Op Menteng Pulo zal in de Simultaankerk geen herdenkingsdienst worden gehouden.

Namens de ambassadeur in Jakarta en door de honorair consul in Surabaya worden er tijdens een korte sobere ceremonie een kransen gelegd namens het Koninkrijk der Nederlanden.

Op Menteng Pulo zullen aansluitend kransen worden gelegd namens het Ministerie van Defensie, de Nederlandse gemeenschap, het Nederlandse bedrijfsleven, het Veteranenplatform en de Oorlogsgravenstichting.

Indien u aanwezig wilt zijn wordt u verzocht zich aan te melden bij mevrouw Andjar via e-mailadres d.a.winarni@ogs.or.id

Wij hopen allen dat we straks, op 15 augustus 2021, het einde van de Tweede Wereldoorlog weer op de tot 2019 gebruikelijke wijze samen kunnen herdenken.

De Defensieattaché

Kapitein ter zee Cor Kuiper