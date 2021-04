London FinTechweek: kansen voor Nederlandse fintech

Van 19 april tot en met 23 april is het London FinTechweek, een week waarin FinTech founders, banken, investeerders, overheden, beleidsmakers, politici, academici, journalisten en iedereen die een rol speelt in de financiële wereld virtueel bijeen komen om te leren, discussiëren, luisteren en contacten te leggen.

Londen is samen met New York het grootste Fintech ecosyteem in de wereld met meer dan 1.600 FinTech bedrijven. In 2020 werd er ruim €3,57 miljard aan investeringen opgehaald door FinTech bedrijven uit London, en dit was ongeveer de helft van alle investeringen in Europa op het gebied van FinTech. De Britse regering ziet de Fintech sector als één van de belangrijkste sectoren om de economie post-Covid weer te laten groeien en heeft onlangs verschillende beleidsmaatregelen aangekondigd om de FinTech sector nog meer te ondersteunen. Hiermee zou London een top wereldecosysteem moeten blijven. Dit alles biedt ook zeker kansen voor de Nederlandse FinTech sector. De hoop is dan ook dat in de toekomst naast o.a. Adyen en Mollie er meerdere Nederlandse succesverhalen op de Britse Fintech markt zullen zijn.

Image: © Innovate Finance / Innovate Finance Digitalisering van financiële diensten De belangrijkste drijfveer voor innovatie binnen de financiële diensten is de ontwikkeling in digitale technologie. Belangrijke technologieën daarbij zijn: Digitale kanalen en mobiele apps: Door internet zijn financiële diensten gemakkelijk op afstand aan te bieden, zonder fysiek kantoor en over landsgrenzen heen. Door het gebruik van apps kan iedereen onderweg vanaf zijn telefoon financiële diensten gebruiken, van spaarrekening tot betalingen. Covid heeft deze ontwikkeling alleen maar versneld. Zo hebben in de eerste lockdown in het VK zo’n 6 miljoen Britten voor het eerst een Bank App gedownload (onderzoek door Nucoro). Data, analytics en Artifical Intelligence: Door digitale data te analyseren en te benutten worden patronen zichtbaar in transacties, gedrag en persoonlijke gegevens. Robotisering en chatbots: In de financiële sector worden softwarematige robots ingezet om repetitief werk uit handen te nemen. Daarnaast zijn robots in te zetten in de interactie met klanten. Op dit moment zijn al bij veel financiële spelers chatbots te zien die eenvoudige vragen van klanten kunnen beantwoorden. Sensoren en Internet of Things: In verzekeringen zijn er allerlei objecten die risico lopen, zoals een huis, auto of bedrijfspand. Met digitale sensoren die via internet verbonden zijn (Internet of Things) kunnen deze op afstand bewaakt worden. Bijvoorbeeld het aanpassen van een verzekering op het rijgedrag van de gebruiken. Blockchain en crypto's: Met blockchain kunnen transacties openbaar digitaal worden bewaakt en gecontroleerd. Dat leidt tot nieuwe diensten zoals crypto's. Digitale identiteit: Om een financiële dienst te starten of te gebruiken moet je identiteit worden vastgesteld. Dat omvat innovaties van veilige bankpassen tot biometrische scans.

Image: © Innovate Finance / Innovate Finance De toekomst van financiële diensten Naast economische groei is een groeiende, innoverende FinTech sector ook van belang voor het verbeteren van financiële inclusiviteit. Het digitaliseren van financiële diensten geeft aan veel meer mensen dan nu de mogelijkheid om gebruik te maken van financiële diensten en opent mogelijkheden voor iedereen om te kunnen investeren in hun toekomst. Dit zijn ontwikkelingen waar zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland veel waarde aan wordt gehecht. Koningin Maxima zet zich als VN Speciaal Gezant al jaren in voor het onderwerp financiële inclusiviteit en spreekt in haar capaciteit vaak over het belang van innovatie hierbij. Om die reden zal zij als één van de hoofdsprekers optreden tijdens de FinTech week. Met FinTech bedrijven zoals o.a. Bunq, Adyen, Tikkie en Bitfury hebben we ook in Nederland succesvolle FinTech bedrijven die de wereld van de financiële diensten zullen blijven vernieuwen.

Interesse om het VK te verkennen? Neem contact op met de ambassade

De Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk ondersteunt onder meer Nederlandse bedrijven die graag willen inspelen op de snelle ontwikkelingen op het gebied van FinTech en die internationaal willen groeien in het Verenigd Koninkrijk. Mocht je hier vragen over hebben, of meer wil weten over de FinTech ontwikkelingen hier in het Verenigd Koninkrijk, neem dan contact op met de Startup Liaison hier op de ambassade via LON-EA@minbuza.nl.