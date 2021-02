Tweede Kamerverkiezingen vanuit Jakarta

Op 17 maart 2021 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Als Nederlander kunt u uw stem uitbrengen in het buitenland zolang u staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag. Dit moest gebeuren vóór 3 februari 2021. Mocht u uw stembewijs nog niet ontvangen hebben, of hij is kwijt, zie onderaan wat te doen.

Kiezers kunnen hun stem per brief rechtstreeks naar de gemeente Den Haag sturen. De stemming per brief moet dan uiterlijk 17 maart 2021 om 15.00 uur zijn ontvangen door het poststembureau in Den Haag (lokale tijd).

Kiezers in Indonesië kunnen hun stem ook opsturen of inleveren bij de Nederlandse ambassade in Jakarta. Dan moet de stem per brief uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 bij de ambassade binnen zijn. De ambassade zorgt er vervolgens voor dat de stemmen per post zo snel mogelijk via de diplomatieke koeriersdienst naar Den Haag gaan.

U kunt uw stem opsturen naar onderstaande adres, of afgeven bij de ingang van de Ambassade:

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Tav Consulaire afdeling

Jl. H.R. Rasuna Said Kav S-3 | 12950 | Kuningan, Jakarta | Indonesia

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland vindt u hier. Eventuele updates worden ook via de gebruikelijke sociale media kanalen van de Ambassade aangekondigd.

Briefstembewijs nog niet ontvangen

U heeft uw briefstembewijs nodig om per brief te kunnen stemmen. Heeft u uw briefstembewijs nog niet ontvangen? Of is uw briefstembewijs kwijt of beschadigd? Vraag dan uiterlijk 5 maart 2021 een vervangend briefstembewijs aan op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Bij de aanvraag kunt u aangeven of u het vervangend briefstembewijs per e-mail of per post wilt ontvangen. Houdt er rekening mee dat uw stembewijs uiterlijk 5 maart bij de ambassade moet zijn om met de interne post naar Den Haag te gaan.

Hier vindt u meer informatie.

Click here for information in English.