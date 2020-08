Functieprofiel: NFIA in Toronto op zoek naar een Area Director

Op het Consulaat-Generaal in Toronto zijn we voor de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) op zoek naar een Area Director (AD) voor 37,5 uur per week (fulltime). Deze functie is ingedeeld in loonschaal 9 ( zie tevens bijgevoegd functieprofiel ) en zal worden aangeboden voor een periode van 1 jaar met een proeftijd van maximaal 2 maanden (Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd) met een optie tot verlenging.

Vacaturemelding (no translation of this vacancy announcement will be provided because the position has a Dutch language requirement).

Een geldig verblijfs- en werkvergunning in Canada is een vereiste.

Aanvullende Informatie:

NFIA: De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De missie van EZK is het creëren van een excellent vestigings- en ondernemingsklimaat dat ruimte biedt aan succesvol en innovatief ondernemerschap. Nederland heeft daarbij de ambitie om tot de meest dynamische kenniseconomieën van Europa te behoren. NFIA heeft als opdracht buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in Nederland, hen te begeleiden bij dit proces en het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Daartoe onderhoudt NFIA een gevarieerd acquisitienetwerk in Nederland, Azië en in Noord-Amerika. NFIA benadert actief individuele bedrijven in het buitenland en organiseert investeringsseminars gericht op bepaalde sectoren en specifieke bedrijfsactiviteiten. De dienstverlening van NFIA bestaat uit het aanleveren van informatie op sector-economisch, fiscaal, juridisch en/of arbeidsrechtelijk gebied, het verzorgen van introducties bij mogelijk relevante partners en het organiseren van tailor-made ‘fact finding trips’ voor bedrijven naar Nederland.

Voor nadere informatie omtrent deze functie kan contact worden opgenomen met de Country Director NFIA Canada de heer Jaap Slothouwer (telefoon: +1 647 616 9387, e-mail: jaap@nfia.com) en/of met de NFIA Executive Director for the Americas, de heer Henny Jacobs. (Telefoon +1 202 817 8041, e-mail: henny@nfia.com).

Schriftelijke sollicitaties en recent CV (beiden in het Engels) dienen per e-mail te worden gericht aan:

Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands

J. Slothouwer

1 Dundas St W Suite 2106,

Toronto, ON M5G 1Z3

Canada

Email: jaap@nfia.com

Sluitingsdatum aanmeldingen: vrijdag 28 augustus 2020

Aanvaarding functie: medio september 2020

Indicatie salaris (gebaseerd op loontabel Toronto, schaal 9, voltijds): CAD$5505 bruto per maand