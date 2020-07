Consulair Tijdens Corona

Beste Nederlanders in Indonesië,

Graag deel ik met u de laatste consulaire updates met betrekking tot de huidige Corona stand van zaken.

Het aantal testen neemt toe maar staat nog steeds niet in verhouding met de grootte van de bevolking (1.7 persoon op 1.000 inwoners). Het aantal besmettingen stijgt ook nog gestaag, met een gemiddelde van circa 1.700 personen per dag.

In Jakarta is in de maand juni een transitie periode ingesteld naar een situatie van het ‘Nieuwe normaal’. Hierbij zijn gefaseerd en onder restricties de kleine winkels, restaurants, winkelcentra etc. weer geopend voor het publiek en kunnen werknemers beperkt weer op kantoor gaan werken. Het uitgangspunt is echter om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. De gouverneur van Jakarta heeft onlangs fase 2 (versoepeling) van het ‘Nieuwe Normaal’ uitgesteld tot eind juli 2020.

Tot op heden laat de Indonesische overheid geen buitenlandse reizigers toe in Indonesië.

De volgende groepen zijn uitgezonderd van deze maatregel:

• Buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning of permanente verblijfsvergunning;

• Houders van diplomatieke visa en service visa;

• Houders van diplomatieke verblijfsvergunningen en officiële verblijfsvergunningen;

• Ondersteunend personeel voor humanitaire hulp (medische hulp en voedselhulp);

• Bemanningsleden van vervoersmiddelen via zee, lucht en land;

• Buitenlanders die werkzaam zijn op nationaal strategische projecten.

De uitgezonderde groepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om het land binnen te komen:

• Gezondheidsverklaring in het Engels (incl. negatief COVID-19 PCR testresultaat), afgegeven door een gezondheidsautoriteit in het land van herkomst en niet ouder dan 7 dagen;

• Op het vliegveld vindt onder andere een extra medische controle plaats;

• De reiziger moet 14 dagen in (thuis)quarantaine.

Emergency stay visa

Voor de buitenlanders die op basis van een verlopen verblijfsvergunning of visum in Indonesië verblijven, hebben de autoriteiten op 13 juli jl. nieuwe instructies uitgevaardigd.

In het kort komt het erop neer dat buitenlanders de mogelijkheid krijgen om binnen 30-60 dagen (afhankelijk van het soort visum) hun verblijf in- of vertrek uit Indonesië te regelen. Dit geldt ook voor de buitenlanders die met een verlopen verblijfsvergunning buiten Indonesie verblijven.

Nadere informatie vindt u hier en hier.

Vluchten

Langzaamaan beginnen luchtvaartmaatschappijen weer van en naar Indonesië te vliegen. Naast Garuda en Qatar hebben nu ook KLM, Emirates en Turkish Airways weer vluchten naar Amsterdam. Op de websites van de betreffende luchtvaartmaatschappijen treft u nadere informatie aan en kunt u online tickets boeken.

Reizen naar Nederland

Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële (vlieg)reis maken.

De EU hanteert een ‘groene’ lijst voor landen waarvoor het EU inreisverbod is opgeheven.

De lijst omvat vanaf 16 juli de volgende landen:

Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay, China.

Nieuw is dat vanaf 27 juli 2020 onder bepaalde voorwaarden de partner die minimaal 3 maanden een relatie heeft met iemand uit Nederland en dit ook kan aantonen, naar Nederland mag reizen voor een bezoek van maximaal 90 dagen. Wil de partner langer dan 90 dagen in Nederland blijven, dan moet een verblijfsvergunning (en soms ook een machtiging tot voorlopig verblijf) worden aangevraagd bij de IND.

Nadere informatie vindt u hier.

Consulaire dienstverlening

Per 6 juli jl. heeft de ambassade de consulaire dienstverlening uitgebreid. Naast de MVV-aanvragen (studie, kennismigrant en officiële partners van Nederlanders) kunnen paspoort aanvragen worden ingediend, inburgeringsexamens worden afgenomen, verklaringen (per post) en legalisaties worden opgevraagd.

Verder behandelt VFS zeer beperkt visum aanvragen (zeevarenden, officiële partners van Nederlanders).

Voor eventuele vragen en advies kunt u een e-mail sturen naar jak-ca@minbuza.nl.

Blijf gezond en safe!

HANDIGE LINKS:

Raadpleeg voor meer informatie de veel gestelde vragen (en antwoorden) op onze website

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-indonesie