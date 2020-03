UPDATE COVID-19: Actuele Informatie voor Nederlanders in Tanzania, 18 maart 2020

Het #coronavirus leidt tot veel vragen over de gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Overweeg dringend of uw verblijf in Tanzania nog noodzakelijk is gezien de afnemende mogelijkheden om te vertrekken. Neem daarvoor contact op met uw reisorganisatie of luchtvaartschappijen om na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn en benut de geboden mogelijkheden. Mocht u nog niet kunnen vertrekken, zorg dan voor een plek waar u langer kunt verblijven, evt. in overleg met uw reisorganisatie als u daarmee bent gereisd. Mede door de snelle ontwikkelingen is het helaas niet mogelijk om alle vragen individueel via de mail, Facebook of andere kanalen te beantwoorden. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn treft u onderstaand enkele sites met actuele informatie.

- Voor de beantwoording van veel gestelde vragen over de actuele situatie in Tanzania verwijzen wij u graag door naar bijgaande website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-tanzania

- Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft zich inzetten om de reisadviezen zo actueel mogelijk te houden. Reisadvies voor Tanzania is nu: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk. De reisadviezen zijn te vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/reisadvies-reis-alleen-naar-het-buitenland-indien-noodzakelijk

- Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid kunt u zich aanmelden bij de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U ontvangt dan altijd de laatste stand van zaken: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

- Vragen over visa en consulaire dienstverlening treft u hier aan: https://www.netherlandsandyou.nl/documents/frequently-asked-questions/coronavirus-frequently-asked-questions-about-visa-issues

- Indien u zich in het buitenland in een noodsituatie verkeert, verwijzen wij u graag door naar het 24/7 BZ Contact Center dat 24 uur per dag bereikbaar is op ‪+31 247 247 247.

E-mail:

DCV-247CC-NL@MINBUZA.NL

DCV-247CC-EN@MINBUZA.NL